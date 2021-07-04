2021/07/04 | 09:51 - المصدر: عين العراق

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الأحد 4 يوليو 2021 | 09:40 صباحاً

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بينهم مبشران أميركيان ..



مقتل ستة أشخاص بتحطم طائرة في هاييتي

أعلنت السلطات في هاييتي، عن مقتل ستة أشخاص بينهم مبشران أميركيان، في تحطم طائرة خاصة غربي العاصمة بور أو برنس.

وأقلعت الطائرة مساء السبت من بور أو برنس باتجاه جاكميل على الساحل الجنوبي للبلاد.



وتحطمت على بعد نحو خمسين كيلومترا غرب العاصمة لسبب غير محدد، وفق المكتب الوطني للطيران المدني.

وتمكّن الدفاع المدني الذي وصل إلى مكان الحادث رغم وعورته، من العثور على ستّ جثث، بحسب ما قال أحد منسقيه غوتنبرغ ديستين لوكالة فرانس برس.

وقالت المنظمة المسيحية "غوسبل تو هايتي" على صفحتها في فيسبوك إن بين الضحايا أميركيَين هما ترينت هوستِتلر (35 عاما) وجون ميللر (43 عاما).

ويعمل أحد الأميركيين في هذه المنظمة مع زوجته التي كانت سافرت في وقت سابق على متن طائرة أخرى مع أطفالها.



أما الثاني فكان في مهمة تبشيرية قصيرة.

وبسبب انعدام الأمن، تضاعفت رحلات التشارتر بين بور أو برنس وجاكميل في الأسابيع الأخيرة، وهي وسيلة نقل لا يمكن إلا لقلّة ثرية الاستفادة منها.

ولم تعد حرية الحركة على الطريق الوحيد الذي يربط النصف الجنوبي من هايتي بالعاصمة مضمونة لأن العصابات تتمتع بالسيطرة الكاملة على محور الطريق الرئيسي هذا على امتداد كيلومترين.

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