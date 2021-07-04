الحشد يحبط محاولة لتفجير برج لنقل الطاقة جنوب الموصل

2021/07/04 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوى

أعلنت قيادة عمليات نينوى للحـشد الشعبي، اليوم الاحد، من احباط عملية لتفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية.

وقال بيان مقتضب للحشد الشعبي، تلقته (بغداد اليوم)، ان "وحدات القيادة تمكنت، ومن خلال قوة تابعة للواء 25 من العثور على ثلاث عبوات محلية الصنع كانت معدة لتفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية جنوب مدينة الموصل".

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