بدءا من تشرين الاول المقبل .. لاسفر ولا قدوم دون بطاقة التلقيح

2021/07/04 | 10:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت سلطة الطيران المدني انه سيتم اعتماد بطاقة التلقيح للمسافرين المغادرين والقادمين بدءا من تشرين الاول المقبل ضمن اجراءات احتواء وباء كورونا وفقا لمتطلبات اغلب الدول الاوروبية والعربية.وقال مدير إعلام الطيران المدني جهاد الديوان لصحيفة الصباح الرسمية ان : رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرر خلال الجلسة الـ 22 لمجلس الوزراء، اعتماد بطاقة التلقيح بجرعتين بدلا من الفحص المختبري PCR اعتبارا من الاول من تشرين الاول المقبل للمسافرين القادمين والمغادرين، ./انتهى3

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