2021/07/04 | 10:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضاعفت الخطوط الجوية السعودية رحلاتها إلى الإمارات لإعادة المواطنين الموجودين هناك عقب قرار وزارة الداخلية الأخير بمنع سفر السعوديين إلى الدولة الجارة بسبب مستجدات الوضع الوبائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراء عاجل من السعودية بعد قرار منع الرحلات من الإمارات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراء عاجل من السعودية بعد قرار منع الرحلات من الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).