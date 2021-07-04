اندلاع حرائق في مزارع وبساتين دهوك بفعل القصف التركي

2021/07/04 | 10:34 - المصدر: قناة التغيير

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قصفت المدفعية التركية على مدار الساعات القليلة الماضية، مراعي في منطقة برواري بالا في ناحية كاني ماسي شمالي محافظة دهوك بذريعة تواجد حزب العمال الكردستاني.

وقال مصدر أمني مسؤول أن المدفعية التركية واصلت قصفها على مرعى قرية كانيساركى، ما اسفر عن اندلاع حرائق في المزارع والبساتين القريبة من مكان القصف دون معرفة المزيد من الخسائر.

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