تعليمات جديدة من مصرف الرشيد لمنح السلف لموظفي الدولة

2021/07/04 | 10:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر مصرف الرشيد، اليوم الأحد، تعليمات جديدة لمنح السلف لموظفي الدولة ولحاملي بطاقة الماستر كارد “النخيل”.وذكر بيان للمصرف، انه “اصدر تعديل جديد لتعليمات منح السلف لموظفي الدولة ولحاملي بطاقة الماستر كارد النخيل”، مبينا ان “التعليمات الجديدة للسلف تضمنت، استحصال الاجور مقدما عن تسليم السلفة للمستفيد وقدرت الاجور المستحصلة 5٪ باعتبارها مبلغ الآجر […]

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