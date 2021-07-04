2021/07/04 | 10:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة محافظة البصرة الاسبق

الفريق رشيد فليح، الاحد، عن تكليفه

برئاسة خلية حماية ابراج الطاقة

الكهربائية في العراق.

وقال فليح في حديث لوكالات محلية، انه

"تم تكليفه برئاسة الخلية التي شكلت

لحما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف الفريق رشيد فليح برئاسة خلية حماية ابراج الطاقة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف الفريق رشيد فليح برئاسة خلية حماية ابراج الطاقة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).