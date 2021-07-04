احباط محاولة تفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية جنوب الموصل

2021/07/04 | 10:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر مسؤول، الأحد، عن إحباط تفجيرات بعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف برج لنقل الطاقة الكهربائية جنوب مدينة الموصل.

وقال المصدر ان قيادة عمليات نينوى للحـشد الشعبي تمكنت في الساعات القليلة الماضية، ومن خلال قوة تابعة للواء الخامس والعشرين من العثور على ثلاث عبوات محلية الصنع كانت معدة لتفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية جنوب مدينة الموصل.

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