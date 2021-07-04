2021/07/04 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أشعلت الفنانة اللبنانية إليسا جدلا على مواقع التواصل بين مرحب ومنتقد عندما ردت على تغريدة انتقدتها على “تويتر” بالقول “يعني ذباب إلكتروني بقول مش هينة تكون عوني.شفنا العز أيام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إليسا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذه التغريدة المركز الخبري الوطني.

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