المفوضية تحدد مقدار المكافأة المالية لموظفي الاقتراع يوم الانتخابات

2021/07/04 | 10:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قيمة المكافأة المدفوعة إلى موظفي الاقتراع.

وقالت المفوضية إنها حددت مبلغ المكافأة المالية لموظّفي مؤسّسات الدولة بـ (150.000) مئة وخمسين ألف دينار مع توجيه كتاب شكر وتقدير من رئاسة مجلس الوزراء، وأمّا الطلبة وخريجو الجامعات والمعاهد، فستصرف لهم مكافأة مالية قدرها (250.000) مئتان وخمسون ألف دينار.

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