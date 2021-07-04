غاز الشمال يضمن بقائه بدوري الدرجة الاولی

2021/07/04 | 10:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ختام مباريات دوري الدرجة الاولى العراقي بكرة القدم، استطاع فريق نادي غاز الشمال بكرة القدم من البقاء في الدوري بعد ان فاز علی فريق نادي الحسين في المباراة الحاسمة التي جرت علی ملعب الاخير بالعاصمة بغداد بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال وريا جلال رئيس نادي غاز الشمال لـ PUKmedia ان فريق النادي وكادره التدريبي قدموا جهدا استثنائيا في الدوري ليضمنوا البقاء ضمن فرق الدرجة الاولى، معربا عن شكره وامتنانه لكل من ساند الفريق ودعمه وفي مقدمتهم مدير عام شركة غاز الشمال ابراهيم درويش الذي كان الداعم الحقيقي للفريق.

PUKmedia كركوك / رزكارشواني

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