كتلة الاتحاد الوطني تسعى لمعالجة ازمة المياه والكهرباء

2021/07/04 | 10:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان لمتابعة ازمة الكهرباء والمياه في اقليم كوردستان.

وقال ذكري احمد زيباري مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان ازمة المياه والكهرباء اصبحت مشكلة جميع المواطنين في اقليم كوردستان ونحن في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني سنجتمع الاسبوع الحالي لمناقشة سبل ايجاد حل لازمة المياه والكهرباء.

واضاف: بعد ذلك سنجتمع مع رئاسة برلمان كوردستان وباقي الكتل البرلمانية من اجل عقد جلسة خاصة لبرلمان كوردستان لمناقشة سبل معالجة ازمة المياه والكهرباء.

واوضح: اذا وجدنا برنامجا مناسباً وآلية عملية تعمل عليها الحكومة بشكل جدي تستطيع عن طريق توفير ميزانية مناسبة معالجة هذه الازمة دون الحاجة لاية مساعدات خارجية او داخلية.

وتابع: نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ستستمر في ايصال صوت المواطنين وايجاد حلول مناسبة للازمات التي يعانون منها.

PUKmedia خاص /طه عبدالله-اربيل

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