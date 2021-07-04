وزير النفط: شركة عملاقة تدرس الانسحاب من العراق.. وثانية تريد بيع حصتها إلى الصين

2021/07/04 | 10:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، توجه شركة نفط عملاقة نحو ترك العمل في العراق، بالتزامن مع إخطار بنية شركة ثانية بيع حصتها إلى الصين.

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وقال الوزير في تصريح نقلته "رويترز" وتابعه "ناس"، (4 تموز 2021)، إنّ "شركة بريتيش بتروليوم (BP).



L) تفكر في الانسحاب من العراق".

وأضاف، أنّ "لوك أويل الروسية (LKOH.



وكانت شركة MM) قد أرسلت إخطارا رسميا تقول فيه إنها تريد بيع حصتها في حقل غرب القرنة-2 إلى الشركات الصينية".

وتابع عبد الجبار بالقول، إن "البيئة الاستثمارية في العراق غير مناسبة للاحتفاظ بمستثمرين كبار".

فيما قالت مصادر في وزارة النفط، بحسب رويترز، أن هذه تصريحات الوزير صدرت خلال جلسة برلمانية في 29 حزيران.

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