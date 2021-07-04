الحشد الشعبي يحبط محاولة لتفجير برج لنقل الطاقة جنوبي نينوى

2021/07/04 | 11:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة تفجير ابراج كهربائية جنوبي نينوى.وقالت الهيئة في بيان، ان “قوة من اللواء 25 بالحشد أحبطت، محاولة لعناصر داعش لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوبي محافظة نينوى”، مشيرا الى ان “القوة، عثرت خلال عملية امنية على ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع كانت معدة لتفجير […]

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