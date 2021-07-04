طلاب المعهد التقني في ديالى ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بالغاء الامتحان الحضوري

2021/07/04 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىنظّم طلاب المعهد التقني في ديالى، اليوم الاحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء الامتحان الحضوري وتحويله الى الالكتروني.وقال مراسل (بغداد اليوم) إن " طلاب المعهد التقني في قضاء بعقوبة ضمن محافظة ديالى، نظموا اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء الامتحان الحضوري وتحويله الى الالكتروني".وأضاف أن "الوقفة كانت امام مبنى العمادة للمعهد في منطقة التحرير جنوبي بعقوبة".

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