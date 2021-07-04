اعلى معدل للاصابات اليومية تسجله ذي قار منذ ظهور الوباء

2021/07/04 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

كشف مصدر مطلع في دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عن تسجيل المحافظة اليوم لاعلى معدل اصابات يومية منذ ظهور وباء كورونا.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "المحافظة سجلت اليوم 801 اصابة جديدة بفيروس كورونا حسب نتائج التحليلات المختبرية، مشيرا الى ان هذا الرقم من الاصابات يعد الاعلى منذ ظهور وباء فيروس كورونا ولغاية اليوم".

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