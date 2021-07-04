وزير الصناعة يبحث مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية التعاون بين البلدين في المجال الصناعي

2021/07/04 | 11:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفيـن جامـع التعاون بين البلدين في المجال الصناعي .وذكر بيان لوزارة الصناعة ان , الوزير استقبل اليوم الاحد وزيرة التجارة والصناعة المصرية والوفد المُرافق لها الذي يضُم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في قاعة التشريفات الرئاسية بعد وصولها إلى بغداد في زيارة رسمية بحضور السفير المصري وعدد من المسؤولين في الـوزارة" .وبحـثَ الجانبان بحسب البيان , التعاون الثُنائي في المجال الصناعي والفُرص والإمكانيات المُتاحة لتعزيز هذا التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين كما تمّ البحث في الموضوعات والملفات التي سيتم مُناقشتها خِلال زيارة الوفد المصـري ."واشار البيان الى ان الوفد المصري سيجري جولة مُباحثات ويعقد اجتماعات ولقاءات مُشتركة مع نُظرائه من وزارة الصناعة والمعادن وإتحاد الصناعات العراقي لتعزيز العلاقات المُشتركة والتعاون الإقتصادي بين البلديـن "/انتهى2.

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