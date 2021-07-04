قبل وقفة احتجاجية.. اعتقال المحامي الفلسطيني كراجة و3 نشطاء آخرين

2021/07/04 | 11:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة الفلسطينية المحامي مهند كراجة مدير مركز محامون من أجل العدالة وثلاثة نشطاء آخرين من أمام محكمة رام الله، الأحد، وذلك بعد دعوة نشطاء لتنظيم وقفة احتجاجية على اعتقال ناشطين اثنين في احتجاجات السبت.

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