العراق يعتمد

2021/07/04 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتمد سلطة الطيران المدني بداية من

تشرين الاول المقبل "بطاقة التلقيح"

بدلا من فحص pcr بالنسبة للمسافرين

القادمين والمغادرين، وذلك ضمن اجراءات

احتواء الموجة الثالثة للوباء.

وقال مدير إعلام الطيران ال

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