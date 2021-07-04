إيران: محطة بوشهر النووية تعود إلى العمل بعد إصلاح الخلل الفني

2021/07/04 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنفت محطة بوشهر النووية الإيرانية،

اليوم السبت، عملها بعد إصلاح الخلل

الفني الذي تعرضت له في 20 حزيران/يونيو

الماضي.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن

المتحدث باسم صناعة الكهرباء في إيران

مصطفى رج

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