بالصور.. ضبط أوكار وقذائف مدفع وعبوات ناسفة في كركوك

2021/07/04 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، تمكن قوة من الشرطة الاتحادية من تنفيذ عمليات استباقية والعثور على أوكار وقذائف مدفع وعبوات ناسفة في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية نفّذت بالاشتراك مع قوة من اللواء الثامن عشر للفرقة وقسم الاستخبارات ومفرزة من الطائرات المسيرة بالتعاون مع طيران الجيش العراقي، عملية أستباقية لدهم وتفتيش وادي زغيتون وقرى، الكبة، الجال"، مبيناً أن "العملية، اسفرت عن العثور على 3 أوكار لعصابات الإرهاب، صاروخ قاذفة، قنبرة هاون60 ملم بدون صاعق، ناظور نهاري".

واضاف، أن "قوة مشتركة من مقر الفرقة الثالثة واللواء الثاني عشر نفذت عملية استباقية لتفتيش قرى مراطة الصغيرة ومراطة الكبيرة والخبازة أسفرت عن العثور على 3 قذائف مدفع عيار130ملم، عبوتين ناسفتين".واشار البيان الى، انه "تمت معالجة جميع الاوكار ورفع المقذوفات من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافقة مع تنفيذ الواجبين".

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