الزراعة النيابية تطالب بفتح استيراد بيض المائدة ولفترة محدودة

2021/07/04 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية،الاحد، بفتح استيراد بيض المائدة ولفترة محدودة .

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان اسعار بيض المائدة شهدت خلال الفترة الاخيرة تصاعدا كبيرا في السعر مابين 6 الاف الى 7 الاف للطبقة الواحدة ما اثر وبشكل كبير على المواطنين وشكل ازمة جديدة في السوق المحلية.

واضاف ان على الحكومة ووزارة الزراعة البدء بفتح باب استيراد بيض المائدة ولفترة محدودة لحين السيطرة على السعر وارجاعه الى وضعه السابق.

واشار الشمري، الى اهمية تحقيق التوازن في سعر البيض كالذي تحقق في الكثير من المنتجات الزراعية والتي حققت اكتفاء ذاتيا واضحا وباتت بعضها للتصدير .

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