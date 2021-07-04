شاهد: هكذا بدت الكعبة بعد رفع أستارها استعدادًا لاحتضان الحجاج بعد 15 يومًا من الآن

2021/07/04 | 11:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

نشرت رئاسة شؤون الحرمين بالسعودية في موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا استعدادا لموسم الحج العام الجاري.

وتم رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبا من الجهات الأربع، وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعدادا لموسم حج هذا العام، لرفعها عن العبث ولتكون فرصة سانحة للطائفين لرؤية أستار الكعبة مرفوعة، جريا على العادة السنوية.

وكشفت الحسابات الفلكية، موعد عيد الأضحى 2021، مشيرة إلى أن هلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم السبت الموافق 10 يوليو ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 29 من ذى القعدة 1442هجريا الموافق 9 يوليو (يوم الرؤية) فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية .

تقرير مرئي| #رئاسة_شؤون_الحرمين تباشر رفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم #حج_1442هـ .



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— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 30, 2021

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