انخفاض درجات الحرارة في بغداد ومدن الجنوب تبتعد قليلاً عن الـ 50 مئوية

2021/07/04 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ونشاط في الرياح بالمناطق الجنوبية الشرقية من البلاد.

وقال الراصد الجوي واثق السلامي إن درجات الحرارة ستسجل انخفاضاً طفيفاً في معظم مناطق البلاد، لن تتجاوز الثامنة والاربعين مئوية في محافظة ميسان، اما الرياح فستكون شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي وقت سابق، قال الراصد الجوي حسين الأسدي إن خرائط الطقس تشير إلى مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة في مناطق غرب الموصل والمنطقة الغربية، نتيجة تقدم كتلة هوائية بحرية لطيفة تعمل على خفض درجات الحرارة هناك، بينما يطرأ انخفاض قليل جداً في مناطق وسط وشمال البلاد، مع استمرار درجات الحرارة على حالها في مناطق الجنوب.

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