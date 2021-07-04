2021/07/04 | 11:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر “عراقي نيوز” ، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد.سعر بيع الدولار 147,200 لكل 100 دولار سعر شراء الدولار 147,100 لكل 100 دولار يشار إلى أنها أسعار الصرف ذاتها ليوم أمس.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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