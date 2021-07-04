2021/07/04 | 11:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، فرض الحظر الشامل خلال مدة ما قبل عيد الأضحى سيجري تحديده حسب الموقف الوبائي.وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح له إن “قرار مجلس الوزراء باعتماد البطاقة التلقيحية للمسافرين جاء بسبب ارتفاع اعداد الاصابات الذي تشهده البلاد الى اكثر من 7 الاف مع ارتفاع اعداد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: تطبيق حظر شامل قبل عيد الأضحى يخضع لتقدير الموقف الوبائي first appeared on النور نيوز.

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