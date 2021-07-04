مفوضية الانتخابات تصدر جملة قرارات

2021/07/04 | 11:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت المفوضيّة العليا المستقلّة للانتخابات جملة قرارت بينها تغير أسم حزب وقالت المفوضيّة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه: بهدف ترصين العملية الانتخابية وضمان إجرائها وفقًا للمعايير الدولية في 10 تشرين الأول 2021، وضعت مفوّضية الانتخابات آليات لاستخدام البطاقة الإلكترونية “قصيرة الأمد” بما يضمن دقة التصويت من خلال إبراز المستمسكات الرسمية، فضلًا …

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