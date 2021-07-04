افتتاح حديقة الشهداء بعد اعادة اعمارها وسط الموصل

2021/07/04 | 12:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري حديقة الشهداء التي تعتبر اكبر حديقة ترفيهية في مدينة الموصل بعد ان دمرتها عصابات داعش وخرجت عن الخدمة لاكثر من اربعة اعوام .وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" الفرق الهندسية والفنية في بلدية الموصل وبالتعاون مع برنامج تعافي الممول من USAID إعادت إعمار حديقةالشهداء الذي افتتحت اليوم ابوابها امام سكان مدينة الموصل "/انتهى

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