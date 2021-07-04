طهران: 12 دولة تقدمت للحصول على لقاح “كوف إيران بركت” المحلي ضد كورونا

2021/07/04 | 12:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف رئيس لجنة الصحة والعلاج بالبرلمان الإيراني، حسين علي شهرياري، اليوم الاحد، أن “12 دولة تقدمت للحصول على لقاح “كوف إيران بركت” المحلي المضاد لفيروس كورونا”.وخلال تصريحاته باجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية، قال حسين علي شهرياري: “إن مخزون لقاح “كوف ايران بركت” لدى الشركة المحلية المنتجة، يبلغ 100 مليون جرعة حاليا، وهناك […]

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