2021/07/04 | 12:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، عن تنفيذ سِلْسلَةٌ من عمليَّات الضبط نَفَّذَهَا مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار تَمَخَّضَتْ عن منع هدر عشرات المليارات، وضبط عدد كبير من المعاملات المزورة في دوائر تقاعد المحافظة.وكشف بيان لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة وصل “النور نيوز” نسخة منه، عن تفاصيل عمليَّة الضبط الأخيرة التي نَفَّذتها ملاكات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: اوقفنا هدر أكثر من ملياري دينار ومعاملات مزورة في الانبار first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: اوقفنا هدر أكثر من ملياري دينار ومعاملات مزورة في الانبار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: اوقفنا هدر أكثر من ملياري دينار ومعاملات مزورة في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).