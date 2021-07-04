2021/07/04 | 12:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادخاطبت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، وزارة التربية بشأن الدخول الشامل لطلبة الثالث متوسط أو اعتماد درجة نصف السنة، كدرجة نجاح.وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي في تصريح صحفي، إن “ارتفاع درجات الحرارة غير الطبيعي اضافة الى تسجيل ارتفاع في اعداد اصابات كورونا، كانت أهم اسباب تأجيل امتحانات الثالث المتوسط، وعليه فان اللجنة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية امام طلب نيابي لاعتماد نتائج نصف السنة كدرجات نهائية للثالث المتوسط first appeared on النور نيوز.

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