2021/07/04 | 12:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاحد، أنها ستعتمد بداية من تشرين الاول المقبل “بطاقة التلقيح” بدلا من فحص pcr بالنسبة للمسافرين القادمين والمغادرين، وذلك ضمن اجراءات احتواء الموجة الثالثة للوباء.وقال مدير إعلام الطيران المدني جهاد الديوان في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرر خلال الجلسة الـ 22 …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطيران المدني تعتمد بطاقة التلقيح بدلا من الـ PCR للمسافرين first appeared on النور نيوز.

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