الزراعة تتحدث عن التعيينات وآلية تحديد الروزنامة الزراعية

2021/07/04 | 12:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن إجراءات تحديد الروزنامة الزراعية، فيما أشارت إلى آلية التعيينات في دوائر الدولة.

وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين الخفاجي، إن “الروزنامة الزراعية، هي إحدى الوسائل المعتمدة لتنظيم وتوفير حركة المواد الغذائية، وتحديد احتياجات السوق من السلع المستوردة”، مؤكداً “وجود طرائق عدة لتحديد الروزنامة الزراعية، ومنها التنوع البيئي في العراق من الجنوب الى الشمال”.

وأضاف، أن “بعض محاصيل تزرع بالتتابع وحسب طبيعة الإرواء، والمناطق الجغرافية”، مبيناً أن “هناك محاصيل تزرع مبكراً، وأخرى تزرع متأخرة، وأن الوزارة تحاول من خلال الروزنامة الزراعية التي سيتم العمل بها في الأيام المقبلة الوصول الى تكامل المحاصيل الزراعية، من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توفير مناطق العراق سلة غذائية في أوقات متفاوتة”.

وبشأن ملف التعيينات ذكر الخفاجي أن “التعيين مشكلة تتعلق بالدولة التي تعتمد على آليات لتحديد الدرجات الوظيفية”، لافتاً الى أن “سياسة الدولة تسعى لجذب الخريجين الجدد والإفادة منهم، عبر تعيينهم ، لكن هذا الأمر يتعلق بقدرة الوزارات على الاستيعاب والتخصيصات المالية ، وهذه مشكلة متراكمة لا يمكن حلها في عام واحد، وان “ملاك وزارة الزراعة بجميع مفاصلها يبلغ ثلاثة عشر ألف موظف”.

وأعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، في 19 نيسان 2021، وجود 1400 درجة وظيفية للحذف والاستحداث، وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021″، فيما اشار الى ان “لدى الوزارة 50 ألف مهندس زراعي يطلبون بالتعيين”.

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