2021/07/04 | 12:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق،

اليوم الأحد، القبض على أحد الإرهابيين

جنوبى محافظة كركوك، وذكرت الخلية - فى

بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "أن

فوج مغاوير فرقة الرد السريع التابعة

إلى وزارة الدا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على أحد الإرهابيين جنوب كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على أحد الإرهابيين جنوب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).