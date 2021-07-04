وزير النفط: البيئة الاستثمارية في العراق غير مناسبة طاردة لكبار المستثمرين

2021/07/04 | 12:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف إحسان عبد الجبار، وزير النفط العراقي، الاحد 4 تموز 2021 ،مناخ الاستثمار في بلاده بأنه غیر موات للإبقاء على كبار المستثمرين.وقال وزير النفط أن شركة بي.بي، تبحث فكرة الانسحاب من بلاده وإن شركة لوك أويل الروسیة أرسلت إشعارا … Readmore

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