لِيُشّكِل الحزب الديمقراطي الحكومةَ مُنفَرِداً - امين يونس

2021/07/04 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس لطالما حّمَلَ الحزب الديمقراطي الكردستاني " حُلفاءه " في الحكومة ، مسؤولية السلبيات والنواقص الموجودة على الساحة الكردستانية .



وآخر حلقة من هذا المُسلسَل : [ … أن تأخُر الرواتب عن موعدها وأيضا الإستقطاعات الكبيرة ، سببه الرئيسي هو وزير المالية الذي ينتمي الى حركة التغيير كوران وكذلك تلكؤ إدارة السليمانية وكرميان وحلبجة أي الإتحاد الوطني الكردستاني ، في تسليم واردات المنافذ الحدودية والواردات غير ا ......





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