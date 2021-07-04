عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية الاسبوعية

2021/07/04 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، الحصيلة الأسبوعية لفعاليات المفارز المشتركة.

وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد وخلال الأسبوع الماضي تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، والقاء القبض على (7) مُتَهَمين بانتحال صفة رسمية، ومزورون، ومتعاطو مواد مخدرة، ضبط بحوزة البعض منهم (137) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، و(41) غراما من مادة الكريستال المخدرة، و(10) أجهزة لتعاطي المخدرات"، مشيرا الى "اتلاف(45) كارتون من الأدوية منتهية الصلاحية".

وفي السياق ذاته "تمكنت المفارز المشتركة من مصادرة (46) مسدساً، و(19) بندقية مختلفة الأنواع، و(2073) اطلاقة عتاد مختلفة، و(76) مخازن عتاد مختلفة".واشار البيان الى، انه "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

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