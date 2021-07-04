2021/07/04 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأحد، ان الكون سيشهد غداً الاثنين، ظاهرة فلكية تسمى “الأوج الشمسي”.وقال عطية، في صفحته على فيسبوك، واطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، إن “غدا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غداً..



العالم على موعد مع هذه الظاهرة الفلكية المركز الخبري الوطني.

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