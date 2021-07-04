كين يعادل رقماً تاريخياً في كبريات البطولات

2021/07/04 | 12:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعنجح هاري كين، في قيادة المنتخب الإنجليزي، لتحقيق فوز عريض على المنتخب الأوكراني 4-0 ، في ختام الدور ربع النهائي من بطولة كأس أوروبا "يورو 2020" ليعادل رقماً تاريخياً في كبريات البطولات. وسجل كين هدفين في المباراة بالدقيقتين 4 و50، رافعاً رصيده من الأهداف إلى 3 أهداف، بعد هدفه الأول في مرمى ألمانيا بالدور ثُمن النهائي، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فان كين،عادل رقم ألان شيرار، في المركز الثاني، ضمن قائمة هدافي إنجلترا عبر تاريخها في كبريات البطولات (كأس العالم وكأس أوروبا)، برصيد 9 أهداف لكل منهما.ولا يتخطى كين وشيرار، سوى جاري لينيكر الذي أحرز 10 أهداف للمنتخب الإنجليزي في البطولات الكبرى.يذكر أن إنجلترا على موعد مع المنتخب الدنماركي في ملعب "ويمبلي" بالدور نصف النهائي للبطولة القارية.

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