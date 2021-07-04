القبض على ارهابي جنوبي كركوك بكمين محكم

2021/07/04 | 12:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على مطلوب بتهمة الإرهاب جنوبي كركوك.وقالت الخلية في بيان، إن “فوج مغاوير فرقة الرد السريع التابعة الى وزارة الداخلية، ألقى القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب، جنوبي محافظة كركوك”.وأضافت أن “المتهم تم القاء القبض عليه عن طريق نصب كمين […]

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