ارتفاع كبير بعدد إصابات كورونا في ذي قار

2021/07/04 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجَّلت محافظة ذي قار ارتفاعاً كبيرا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وقال مصدر طبي ان نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل ثمانمئة واصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يعد اول مرة تسجل فيها المحافظة هذا الرقم منذ ظهور الوباء ولحد الان، بينما مازال خمسة الاف وخمسمائة وخمسة وتسعون شخصاً يخضعون للحجر المنزلي.

واضاف المصدر ان عدد الفحوصات المختبرية التي اجريت في المحافظة بلغت الفين ومئة وأربعة وخمسين فحصا لأشخاص مشتبه بإصابتهم بالفيروس ، ليرتفع المجموع التراكمي للإصابات في المحافظة الى ثلاثة وخمسين الفاً ومئتين وثلاث وخمسين حالة منذ ظهور الوباء ولغاية اليوم .

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