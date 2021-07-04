العشائر العربية في البصرة: مام جلال سيبقى رمزا للتعايش والسلام

2021/07/04 | 12:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد احد شيوخ العشائر في محافظة البصرة أن فقيد الامة الرئيس مام جلال كان من أفضل وأحسن السياسيين على الساحة السياسية العراقية.

وقال الشيخ عباس الحساني شيخ فخذ بني جحيم في البصرة، رحيل مام جلال آلمنا أكثر مما ألم أخواننا الكورد لأنه كان رمزا للتعايش والسلام في المنطقة وكان أيضا من أفضل السياسيين البارزين وحكم العراق بمهنية بعيدا عن الطائفية ونقتدي به بدون مجاملة.

وقال الحساني في تصريح لـ PUKmedia: أن الاتحاد الوطني الكوردستاني حزب عريق وكان له دور بارز في أنهاء الدكتاتورية والدمار والموت في زمن النظام البعثي وأنه الحزب الوحيد الأقرب لنا.

وأضاف: أن علاقتنا مع الأخوة الكورد في أقليم كوردستان علاقة جيدة جدا وأنهم من العناصر الفعالة في أرساء الأمن والسلام في المنطقة.

PUKmedia/ عمر اواره

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