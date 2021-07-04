أزمة الكهرباء: كربلاء تنضم إلى المدن المحتجة بتظاهرة غاضبة

2021/07/04 | 12:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انطلقت في محافظة كربلاء، الأحد، تظاهرات احتجاجا على واقع الكهرباء وتراجع ساعات التجهيز بشكل ملحوظ.

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وبحسب صور تابعها "ناس" (4 تموز 2021)، فإن المتظاهرين قطعوا الشارع الرئيس الرابط بين القضاء والمحافظة احتجاجاً على تردي الكهرباء.

وطالب المتظاهرون "بربط الخط الناقل من محطة كهرباء (الخيرات) إلى محطة (مليبيج) التحويلية وتشغيل الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل".

وامهل المحتجون "الحكومة أربعة ايام لتنفيذ مطالبهم"، مهددين "بالتصعيد وغلق المحطة".

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