ارتفاع اسعار صرف الدولار أمام الدينار في الاسواق المحلية

2021/07/04 | 12:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 147.250 ديناراً لكل 100 دولار، بينما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.750 ديناراً لكل 100 دولار.

يذكر أن أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية ليوم أمس الجمعة سجلت 147.250 ديناراً لكل 100 دولار، أما أسعار الشراء فكانت 146.500 ديناراً لكل 100 دولار.

وقد قرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.

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