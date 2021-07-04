2021/07/04 | 12:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الأحد، قرارا يخص ضباط الدورة التأهيلية 26 للمعهد العالي للتطوير الأمني والاداري ضمن جدول ترقية تموز 2021.وقال الغانمي، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه: “نواصل العمل بشكل مكثف لمنح حقوق الضباط والمنتسبين في وزارة الداخلية، وعليه وجهنا مديرية ادارة الموارد البشرية بادراج ضباط الدورة التاهيلية ٢٦ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تصدر ترقيات لشريحة من الضباط first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تصدر ترقيات لشريحة من الضباط) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تصدر ترقيات لشريحة من الضباط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).