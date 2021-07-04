(بغداد اليوم) تنشر أسعار صرف الدولار بمحافظات وسط وجنوب العراق

2021/07/04 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، اسعار صرف الدولار بمحافظات الوسط والجنوب في تعاملات اليوم الأحد.وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، فقد جاء سعر شراء الدولار فئة 100$ بـ 147.000 دينار عراقي.اما سعر بيع الدرلار فئة 100$ بلغ في بورصات الوسط والجنوب 147.350 ديناراً.

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