عاجل - الأمن النيابية تتحدث عن استهداف ممنهج للكهرباء في العراق: 70% من أبعاده

2021/07/04 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الأحد، ان استهداف الكهرباء في العراق يجري بشكل ممنهج.وقال العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "العشرات من نقاط الاستفهام تثار على موجة استهداف منظومة الكهرباء في العراق بالاونة الاخيرة لكن في المحصلة يجري بشكل ممنهج ومقصود".وتساءل العزاوي: "كيف تستهدف ابراج النقل في مناطق بعضها مؤمن يرافقها قطع 4 خطوط مهمة للكهرباء المستوردة ثم يحصل انهيار شبه تام للمنظومة قبل الاول من امس ".واضاف، ان "ازمة الكهرباء في العراق وتداعياتها الاخيرة 70% منها ابعادها سياسية لكنها في نهاية المطاف تمثل تخريباً لاقتصاد الوطن واساءة لهيبة الدولة ودفع الشعب للتظاهر لان الكهرباء عصب الحياة".وأكد، أن "ما يحدث يحمل ابعاداً داخلية وخارجية والاطار السياسي موجود وواضح"، مشيراً الى ان "من يستهدف ابراج الكهرباء ارهابي ومن يحاول تحقيق غايات سياسية عبر ملف الطاقة لايقل خطوره عن فكر داعش".وأكد، أن "على الدولة ان تكون حازمة ازاء اي عمليات تخريب والتعامل بقوة مع من يحاول الاضرار بالاقتصاد الوطني".

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