الإمارات الأولى عالميا في التلقيح ضد كورونا

2021/07/04 | 12:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وكالة بلومبيرغ أن: الإمارات تفوقت على سيشيل، لتصبح الدولة الأكثر تلقيحا في العالم.وقالت الوكالة إن : الإمارات قدمت 15.5 مليون جرعة، وهي كافية لتغطية 72.1% من سكانها بجرعتين./انتهى3

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