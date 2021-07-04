متظاهرون يقطعون الطريق الى محطة المسيب شمالي بابل مطالبين بتحسين واقع الكهرباء

2021/07/04 | 12:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ قطع العشرات من أبناء قضاء المسيب شمالي بابل الطريق الى محطة المسيب الحرارية مطالبين بتحسين واقع الكهرباء في المحافظة.وقال مراسل نينا " أن العشرات من أبناء قضاء المسيب والوحدات الإدارية التابعة له تظاهروا اليوم الأحد أمام مبنى محطة المسيب الحرارية شمال الحلة وقاموا بقطع الطريق إليها مطالبين بتحسين واقع الكهرباء بالمحافظة./انتهى

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