2021/07/04 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قسم المشاريع الاستراتيجية التابع

للعتبة الحسينية المقدسة، عن طبيعة

الاجهزة التي سيجهز بها مشروع مؤسسة

وارث لمعالجة الامراض السرطانية في

محافظة كربلاء.

وقال رئيس القسم المهندس محمد ضياء محمد

في تص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاول مرة بالعراق :العتبة الحسينية توفر أجهزة طبية حديثة لمعالجة الامراض السرطانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاول مرة بالعراق :العتبة الحسينية توفر أجهزة طبية حديثة لمعالجة الامراض السرطانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).